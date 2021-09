Putin em isolamento após contacto com infetados com covid-19

Com o isolamento, o político de 68 anos vê-se obrigado a faltar a uma cimeira regional do Tajiquistão





O Presidente russo, Vladimir Putin, está em isolamento após vários membros da sua equipa terem testado positivo à covid-19. Segundo o Kremlin, numa nota emitida esta terça-feira, a medida é preventiva e o Presidente está “absolutamente” saudável.

“Devido a casos identificados de coronavírus na sua equipa, Vladimir Putin deve respeitar um período de auto-isolamento”, disse a presidência, citada pela agência Reuters.

Com o isolamento, o político de 68 anos vê-se obrigado a faltar a uma cimeira regional do Tajiquistão

Em declarações aos jornalistas, Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, sublinhou que “o auto-isolamento não afeta diretamente o trabalho do Presidente” e Putin irá continuar com as suas “atividades através de videoconferências.”

Questionado se Putin testou negativo ao vírus SARS-CoV-2, Peskov rematou: “Claro que sim. O Presidente está absolutamente saudável”.