Kate Hudson revela que está noiva do músico Danny Fujikawa

Kate Hudson anunciou, na segunda-feira, que está noiva do namorado de longa data, Danny Fujikawa. O casal começou a namorar em 2016 e tem uma filha em comum: a pequena Rani, de quase três anos.

“Vamos a isto”, escreveu a atriz, de 42 anos, na legenda de uma fotografia, onde aparece junto ao agora noivo, de 35.

O casal começou a namorar em 2016 e tem uma filha em comum: a pequena Rani, de quase três anos. Kate Hudson é ainda mãe de Ryder Robinson, de 17 anos, fruto do casamento de sete anos com o vocalista da banda de rock The Black Crowes, Chris Robinson, e de Bingham Hawn Bellamy, de 10 anos, fruto de uma relação com Matt Bellamy, vocalista dos Muse.

À semelhança de Chris Robinson e Matt Bellamy, Danny Fujikawa também vingou pelo mundo da música. Em 2008 formou a banda Chief com o irmão e dois colegas da universidade.

“Sou atraída pelo pessoal de música, ponto final”, admitiu a atriz, em entrevista à revista InStyle, em março deste ano.

“Visto do lado de fora, sim, eu entendo. ‘Oh, eu gosto de estrelas de rock’, ou algo do género. Mas não é isso que acontece. A razão de eu me conectar tão profundamente com os músicos... é porque todos nos conectamos com a música de uma forma que não dá para explicar. Apenas sentes a música, e é algo que gostas”, sublinhou.