Jeff Bridges revela que o seu cancro entrou em remissão

O ator contou ainda que esteve infetado com covid-19 e que a doença lhe deu "uma grande tareia".





Jeff Bridges revelou, através de um comunicado publicado no seu site, que o seu cancro está em remissão. Recorde-se que o ator anunciou, em outubro de 2020, que estava a lutar contra um linfoma.

“A massa já diminuiu para o tamanho de uma bolinha de berlinde”, afirmou, na segunda-feira.

O ator contou ainda que testou positivo à covid-19 em janeiro deste ano. “É passado, mas a covid deu-me uma grande tareia. Agora, estou duplamente vacinado e sinto-me muito melhor. Ouvi dizer que a vacina ajuda as pessoas que já contraíram a doença a lidar com os efeitos a longo prazo, o que pode ser o motivo da minha recuperação”, disse.

Bridges, de 71 anos, acredita que a sua “força e coragem” e a sua equipa médica fizeram com que ele recuperasse a tempo de levar a filha Haley ao altar e conseguisse dançar com ela no casamento sem qualquer ajuda.