Textor espera por eleições para comprar ações do Benfica

O empresário norte-americano John Textor anunciou que tem acordo com José António dos Santos – conhecido como Rei dos Frangos – para a compra de 25% das ações da Benfica SAD por 50 milhões de euros, mas anunciou que só irá realizar a transação depois das eleições à presidência do clube. “Eu e o sr. José António dos Santos concordámos em suspender a nossa relação contratual até depois de os associados do Benfica terem escolhido o seu presidente", escreveu o empresário nas redes sociais”.

Recorde-se que, em julho, a Benfica SAD comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que José António dos Santos celebrou um acordo para vender a John Textor 25% do capital social da SAD. Esta comunicação surgiu depois desta ter recebido informações do acionista José António dos Santos, relativas aos acordos firmados com o empresário norte-americano.

Já esta segunda-feira, o Benfica tinha considerado insuficientes os elementos que Luís Filipe Vieira apresentou para decidir se quer exercer o direito de preferência sobre as ações do antigo presidente. Em causa estavam 3,28% das ações da SAD de que o ex-presidente do clube é proprietário, na sequência de uma proposta de venda no valor de 7,80 euros por cada um dos 753.615 títulos, correspondendo a um valor global de quase 5,9 milhões de euros (5.878.197 euros).

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos em julho numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões – com prejuízos para o Estado, SAD do Benfica e Novo Banco – e está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.