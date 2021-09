Melania Trump é comparada à rainha Maria Antonieta em novo livro

Melania Trump ter-se-á recusado a condenar o ataque ao Capitólio, ocorrido a 6 de janeiro, segundo a ex-assessora de imprensa da Casa Branca Stephanie Grisham, que compara a ex-primeira-dama à rainha de França Maria Antonieta, no livro que está prestes a lançar e que aborda o período no qual trabalhou na Casa Branca, durante a Presidência de Donald Trump.

De acordo com o Politico, que teve acesso à obra intitulada ‘I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House’, Stephanie Grisham revela que, quando os apoiantes de Trump invadiram o Capitólio, sugeriu a Melania Trump que condenasse publicamente o ataque, de forma a mostrar que não há espaço para a violência nos Estados Unidos. “Protestos pacíficos são o direito de qualquer americano, mas não há espaço para violência e desordem”, diria a mensagem sugerida pela assessora. Contudo, Melania disse apenas que “não”, enquanto estava preocupada em preparar uma sessão fotográfica.

Sublinhe-se que Melania chegou a pronunciar-se sobre o ataque, mas apenas cinco dias depois. Embora tenha condenado a violência, a mulher de Trump lamentou as acusações que a ligavam, juntamente com o marido, à invasão.

Além disso, segundo a ex-assessora, a então primeira-dama dos EUA acreditou também nas palavras do marido, que alegou que a sua derrota face a Joe Biden era fraude eleitoral, e recusou ligar a Jill Biden, mulher de Joe Biden, para a preparação do tradicional chá de inauguração, uma vez que acreditava que este tinha conseguido conquistar a Presidência de forma ilegítima.

Melania recusava-se a ouvir que não tinha ocorrido nenhuma fraude eleitoral e Stephanie Grisham viria a demitir-se pouco depois.

Grisham compara Melania Trump a Maria Antonieta. A rainha era pouco querida entre o povo e não muito bem vista entre a corte francesa. Maria Antonieta acabou decapitada.

A ex-assessora da Casa Branca diz que a ex-primeira-dama norte-americana era como “a condenada rainha francesa”: “Arrogante. Derrotada. Ignorante”.

Ao Politico, uma fonte adiantou que Grisham está a mexer num ninho de vespas e que muitas verdades desagradáveis serão conhecidas. “Há segredos sobre Donald Trump que nem mesmo a primeira-dama sabe. E eles estarão nesse livro”, disse a mesma fonte.

Numa nota, Melania Trump já reagiu às primeiras notícias acerca do livro. “A intenção por trás deste livro é óbvia. É uma tentativa de se redimir após um péssimo trabalho como assessora de imprensa e comportamento não profissional na Casa Branca. Por meio da mentira e da traição, ela tenta ganhar relevância e dinheiro às custas da Sra. Trump”.