Empresário brasileiro e família morrem em queda de aeronave em São Paulo

O empresário brasileiro Celso Silveira Mello, a sua mulher e os três filhos de ambos morreram na queda da aeronave onde seguiam, esta terça-feira de manhã em Piracicaba, no Estado de São Paulo, no Brasil.

Além das cinco vítimas mortais, todas da mesma família, o incidente provocou mais duas mortes, a do piloto e do copiloto da aeronave.



A queda ocorreu numa mata ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo.



A aeronave modelo King Air B200 partiu do Aeroporto de Piracicaba e seguia com destino ao Pará, tendo caído logo após a descolagem, segundo a imprensa brasileira.

Após a queda da aeronave originou-se uma explosão.