80% da população portuguesa tem a vacinação contra a covid-19 completa

Segundo o mais recente relatório de vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal tem já 80% da população com a vacinação contra a covid-19 completa - 8.273.795 pessoas - e 85% com pelo menos uma dose da vacina - 8.836.915 pessoas.

Por faixas etárias, 100% da população com mais de 80 anos e dos 65 aos 79 anos encontra-se já com o plano vacinal completo. Na faixa dos 50 aos 64 anos, 99% da população já recebeu uma dose da vacina e 97% tem a vacinação completa.

Já na faixa dos 25 aos 49 anos, 93% das pessoas já foram vacinadas com uma dose e 88% têm o esquema vacinal completo. 88% da população entre os 18 e os 24 anos também já recebeu uma dose da vacina e 74% tem a vacinação completa. Dos 12 aos 17 anos, 84% dos jovens foram inoculados com uma dose da vacina e 52% tem a vacinação completa.

Por regiões, o Norte foi a região que mais vacinou esta semana, ao administrar mais 51.134 doses. Além disso, é também a região que lidera o processo com 88% da população com uma dose da vacina e 82 % com a vacinação completa.

Também o Centro e o Alentejo têm mais de 80% da população com a vacinação completa, ambas com 81%. Segue-se a Madeira, com 79%, Lisboa e Vale do Tejo, com 78%, e os Açores, com 77%. No Algarve, 73% da população tem a vacinação completa.

No total, Portugal já recebeu 18.507.560 doses e distribuiu 15.554.044.