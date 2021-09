Negacionistas portugueses

Para Portugal não ficar completamente para trás de outros países na questão da vacinação contra o Covid 19, também por cá houve manifestações de negacionistas. Sempre tão violentas. Não é por acaso que eles são disparatados.

A diferença com outros países é que por cá eram muito poucos estes cavernícolas, e mesmo assim alguns deles não se manifestavam contra as vacinas em geral, mas contra esta em particular, defendendo que se trata de uma experiência indesejável. Talvez venham a ter alguma razão, mas noutra altura. Para já, quando fizeram as manifestações junto de Gouveia e Melo e de Ferro Rodrigues, estão-se a conseguir menos mortes.

Já o fim das máscaras é menos consensual, e as divisões aparecem onde não deviam aparecer. Há quem não tenha estofo para os cargos que exerce. Resta saber quem. O que é francamente mau para a população em geral. Para a qual se agradecem orientações claríssimas.