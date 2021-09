15 de setembro 2021

Falso cliente viola e tenta matar agente imobiliária durante visita a uma casa em Torres Vedras

O agora detido fingiu que tinha interesse no imóvel e após duas visitas anteriores, nos dias 9 e 12 de setembro, “atacou a vítima” aproveitando-se “da circunstância de estar sozinho com ela” e, “usando extrema violência”, deferiu-lhe “múltiplas e graves lesões, através do uso de uma navalha”.