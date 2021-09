Tentaram roubar com máscaras de La Casa de Papel no Seixal, mas foram presos em apenas quatro minutos

Três homens roubaram à mão armada um posto de correios no Seixal.





A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou, esta quarta-feira, na sua habitual rubrica semanal ‘Número da Semana’ que a detenção dos três suspeitos de um roubo à mão armada, na passada sexta-feira, num posto dos CTT do Seixal, demorou apenas quatro minutos.

Em comunicado, na segunda-feira divulgado, a PSP dava conta de um roubo à mão numa estação de correios. Os assaltantes, que esconderam a cara com máscaras da famosa série da Neftlix La Casa de Papel, colocaram-se em fuga num carro após o roubo.

Já esta quarta-feira, a PSP revela que os agentes receberam “informação telefónica de um roubo à mão armada na estação dos correios, concretizado por 3 pessoas, que saíram em automóvel”.

Após o alerta, dado por funcionários do estabelecimento, “os Polícias do Comando Distrital de Setúbal/Divisão do Seixal, mobilizaram-se na perseguição aos suspeitos”.

Os assaltantes acabaram por abandonar a viatura de fuga e “optaram pela fuga apeada”. Esconderam-se no interior de um estabelecimento, onde acabariam por ser detidos quatro minutos após o alerta do roubo.

A PSP apurou ainda que os detidos eram suspeitos de ter roubado a viatura em que se deslocavam, em Almada, usando violência para a subtração à proprietária.

Na rubrica, publicada no Facebook, a PSP agradece a todos os polícias envolvidos “pela pronta resposta, pelo empenho e eficácia na atuação”.