Jovem de 18 anos rouba milhares de euros de estabelecimento comercial

Mais de 11 mil euros foram recuperados e entregues ao proprietário. Foram ainda apreendidos diversos bens adquiridos pela suspeita, uma jovem de 18 anos, com dinheiro proveniente do furto.





Uma jovem de 18 anos foi detida pelo crime de furto, no concelho de Alcobaça. Segundo revela a GNR, esta quarta-feira, a jovem é suspeita de ter furtado mais de 11 mil euros de um estabelecimento comercial.

O crime ocorreu no passado sábado e, após uma denúncia de um furto num estabelecimento comercial, “os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram identificar a suspeita, culminando na realização de uma busca domiciliária e na recuperação de 11 330 euros”.

O valor subtraído foi “entregue ao seu legítimo proprietário”. Foram ainda apreendidos dois telemóveis, um secador e um alisador de cabelo, e várias peças de vestuário e bijuteria, no valor aproximado de 500 euros, que foram adquiridos com dinheiro proveniente do furto.

A suspeita, com antecedentes criminais por furto, foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça