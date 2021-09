Todas as regiões continentais registaram óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.247 novos casos de covid-19 e dez mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira.

O país soma agora um total acumulado de 1.058.347 casos de infeção desde o início da pandemia e 17.882 vítimas mortais.

A maior parte dos novos casos foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo, que reportou 457 casos de infeção. Segue-se o Norte, com 380 novos casos, o Centro, com 215, o Algarve, com 115, e o Alentejo, com 51. No arquipélago da Madeira foram registados 16 novos casos e nos Açores 13.

Dos dez óbitos, quatro ocorreram no Norte, dois em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro, um no Alentejo e outro no Algarve.

O número de internados voltou a descer e há agora 527 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 24 do que ontem. Destes, 119, mais três do que no último balanço, encontram-se a receber tratamento em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 1.686 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, elevando para 1 004 925 o total de infetados que conseguiram vencer a doença.

Há agora 35.540 casos ativos no país e as autoridades de saúde têm 33.352 contactos sob vigilância.

A DGS atualizou os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade (Rt), como é habitual às segundas, quartas e sextas-feiras.

Assim a incidência nacional é de 191,1 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, quando na segunda-feira era de 208,3. A nível continental também houve uma descida, tendo passado de 214,0 para 196,1.

Já o Rt nacional baixou de 0,85 para 0,84 e no continente de 0,84 para 0,83.