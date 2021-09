Juiz Fonseca e Castro faz novo vídeo sobre "elite pedófila e assassina que governa Portugal"

Novas declarações polémicas foram publicadas hoje no YouTube.





O juiz Rui Fonseca e Castro partilhou um novo vídeo no Youtube com mais declarações polémicas, reagindo à intervenção policial e às queixas apresentadas contra os seus apoiantes que insultaram o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e a sua mulher, à saída de um restaurante de Lisboa, no fim de semana passado.

Fonseca e Castro defende que a queixa apresentada no Ministério Público para que se apurem eventuais crimes de atentado ao Estado de Direito e contra a paz pública dos manifestantes não preenche “pressupostos de nenhum desses crimes”.

O juiz, atualmente suspenso de funções, acusa Ferro Rodrigues de pertencer à “elite pedófila, e agora assassina", que, na sua opinião, governa Portugal e recorda algumas das expressões que o presidente da AR terá usado "na época da investigação aos crimes de pedofilia do caso Casa Pia".