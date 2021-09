Taxa de vacinação contra a covid-19 em Portugal é "invejável" na UE, diz Marcelo

Portugal é atualmente o país com a maior percentagem de população vacinada, com as duas doses, contra a covid-19 do mundo, e isso parece ser, segundo o Presidente da República, motivo de inveja na União Europeia (UE).

Em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião do Grupo de Arraiolos, que juntou 15 chefes de Estado da UE, em Roma, Marcelo disse que a taxa de vacinação em Portugal “é invejável” na UE, numa altura em que o país tem quase 82% da população totalmente vacinada contra a covid-19.

“Houve chefes de Estado que, eles próprios, falaram das suas situações, dizendo que ficavam aquém daquilo que gostariam e a nossa situação é invejável”, disse o chefe de Estado português.

“Mesmo países com taxas de vacinação muito altas - dou o exemplo da Áustria - falaram em percentagens muito inferiores à nossa e outros nem falaram sequer porque a percentagem era muitíssimo mais baixa e todos perguntavam: 'mas como é que é possível Portugal ter estado, aparentemente, visto de fora, tão mal e agora estar tão bem'”, contou.

Embora os dados possam ser “relativos”, o Presidente sublinhou que há “uma coisa que não é relativa”: “a vacinação fez a diferença”, destacou.

“A partir do momento em que entrou a vacinação em massa, foi também em massa que se deu o começo da mudança”, rematou.