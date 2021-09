Costa regressa aos debates no Parlamento a 7 de outubro

O primeiro-ministro, António Costa, vai marcar presença no Parlamento no próximo dia 7 de outubro para o primeiro debate sobre política geral da terceira sessão legislativa.

A decisão foi tomada pela conferência de líderes, realizada esta quarta-feira, tendo a informação sido comunicada pela porta-voz daquele órgão, a socialista Maria da Luz Rosinha.

O primeiro debate sobre política geral com o primeiro-ministro da terceira sessão legislativa, que arranca esta semana, ficou então marcado para as 15h do dia 7 do próximo mês.

Sublinhe-se que o debate continua a ser feito no âmbito do novo modelo, que se estreou na sessão legislativa anterior na sequência de um acordo PS/PSD, que substituiu os debates quinzenais de cerca de hora e meia que se realizavam desde 2008.