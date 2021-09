Mergulhador em dificuldades resgatado nos Açores

Um mergulhador, que se encontrava em dificuldades na água, foi resgatado, esta quarta-feira à tarde, junto ao Portinho de Santo António, na costa norte de São Miguel, nos Açores.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o mergulhador, com cerca de 40 anos, é de nacionalidade ucraniana.

“Na sequência de um alerta recebido pelas 13h09, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), a informar que se encontravam três mergulhadores em dificuldades na água, foram ativados de imediato para o local os elementos do Projeto ‘SeaWatch’, elementos da Capitania do Porto e do comando-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e uma mota de salvamento marítimo da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada. Para o local deslocaram-se também os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande”, começa por referir a AMN.

À chegada ao local, os elementos do projeto ‘SeaWatch’, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Ribeira Grande, "resgataram um dos mergulhadores para terra, tendo o mesmo sido assistido com recurso a oxigenoterapia".

Segundo a AMN, os outros dois mergulhadores acabaram por sair da água pelos próprios meios, e por se encontrarem bem fisicamente, não foi necessário prestar assistência médica.