Efemérides de 16 de setembro de 2021

2015 José Sócrates, 59 anos, que se encontrava em prisão preventiva desde 25 de novembro de 2014, foi colocado há 6 anos em prisão domiciliária, sendo ele o primeiro chefe do Governo a ser detido preventivamente em Portugal, indiciado por corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.





1769 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), chefe do Governo deste Rei e já conde de Oeiras, recebeu há 252 anos de D. José (para quem chefiou os governos) I o título de Marquês de Pombal.

1855 Foram inauguradas, em Lisboa, há 166 anos, as primeiras estações de telégrafo, no Terreiro do Paço, nas Cortes e nas Necessidades.

1908 A General Motors foi fundada há 113 anos por William Durant, em Flint, Michigan, nos EUA.

1973 O cantor chileno Victor Jara foi assassinado pelas forças da ditadura de Pinochet com 40 anos, há 48.

1982 Dois mil refugiados palestinos são mortos durante o Massacre de Sabra e Chatila, em que se implicaram as forças israelitas, e que foi comparado ao que os nazis tinham feito aos judeus, embora tenham sido perpretados por Milícias maronitas.

1992 O pão deixou de ter o preço tabelado no mercado português há 29 anos.

2006 Saiu para as bancas há 15 anos o primeiro número deste jornal Sol, então dirigido por José António Saraiva.

2008 92 autarquias assinaram há 13 anos (Governo Sócrates) com o Ministério da Educação os protocolos de descentralização de competências, motivando a transferência de cerca de 11.500 funcionários não docentes e 255 escolas para as suas tutelas.

2009 O novo regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das vítimas foi publicado há 12 anos em Diário da República.

2020 Terminou a produção da consola japonesa Nintendo 3DS, depois de 9 anos de grande actividade em grande parte do mundo, incluindo Portugal.