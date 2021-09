Homem mata sogro com pedradas e facadas após desavença

O suspeito e o sogro tinham “um mau relacionamento” que “durava há vários anos” e, nessa manhã, a vítima desligou a corrente elétrica propositadamente, acabando por se ausentar do local.





Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela “presumível prática do crime de homicídio qualificado”. Segundo revela a PJ, em comunicado esta quinta-feira divulgado, o homem agrediu o sogro com pedras e uma faca.

O crime ocorreu durante a tarde de quarta-feira, num terreno pertencente à família, em Serzedo, Vila Nova de Gaia.

O suspeito e o sogro tinham “um mau relacionamento” que “durava há vários anos” e, nessa manhã, a vítima desligou a corrente elétrica propositadamente, acabando por se ausentar do local.

Face à atitude do sogro, o detido agrediu-o “com pedras e com uma faca”. A vítima morreu no local.

O detido,empregado da construção civil, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.