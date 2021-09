"Aquilo é uma peruca?". Capa da Time com Harry e Meghan criticada por excesso de retoques

O príncipe Harry e Meghan Markle protagonizaram uma das capas da revista Time, na edição que destaca as “100 Pessoas Mais Influentes” do ano. Na capa, os duques de Sussex aparecem vestidos de cores contrastantes: enquanto Harry surge num fato negro, Meghan Markle optou também por um fato, mas branco. Contudo, não é este pormenor que está a dar que falar.

Nas redes sociais são várias as pessoas que estão a criticar a capa pelo “excesso de retoques”. O casal surge com uma pele “demasiado suave”, olhos brilhantes e a calvície de Harry até desapareceu. “Aquilo é uma peruca ou ele penteou-se demasiado?”, questionou um internauta.

“A capa parece tão falsa. Ah, espere, é porque eles são [falsos], rematou outro. “Eu pensei que isto era uma paródia com uma capa assustadora claramente ‘photoshopada’. Só depois percebi que tinha sido publicada pela Time”, lê-se ainda nas redes sociais.

A lista anual da revista Time inclui “líderes extraordinários de todo o mundo, que trabalham para construir um novo futuro”, explicou o editor-chefe da publicação, Edward Felsenthal.

Este ano, há 54 mulheres e 46 homens na lista, incluindo Joe Biden, e a sua vice-Presidente, Kamala Harris, as cantoras Britney Spears e Billie Eilish, e a ginasta olímpica Simone Biles.

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1