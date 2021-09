Uber investe 90 milhões de euros em nova sede em Lisboa

Tendo já criado mais de 400 empregos diretos, a empresa espera contratar mais 200 pessoas até final do ano.





A Uber investiu 90 milhões de euros numa nova sede de operações em Lisboa, inaugurada esta quinta-feira, criando mais de 400 empregos diretos.

"O novo hub da Uber e sede de operações representam um investimento de mais de 90 milhões de euros e gerou já mais de 400 empregos diretos, com perspetivas de recrutar 200 colaboradores adicionais até ao final de 2021", refere a empresa de mobilidade em comunicado.

De acordo com a Uber, as novas instalações em Lisboa serão "a sua principal fonte de conhecimento sobre utilizadores, motoristas, parceiros de entrega e de desenvolvimento de produto e tecnologia da Uber na região do Sul da Europa".

O Centro de Excelência do Sul da Europa irá oferecer suporte e controlar todas as operações do grupo em vários países , incluindo, para além de Portugal, França, Espanha, Itália, Grécia, Israel, Turquia, Alemanha e Croácia, entre outros.

O novo hub será um motor para "a inovação, conhecimento e apoio ao cliente complexo, como é o caso, por exemplo, do apoio prestado pelas equipas de fraude ou de resposta a incidentes e de segurança da Uber, e onde é feito o desenvolvimento de processos e produtos para a região, direcionado para a melhoria da experiência de utilizadores, motoristas, parceiros de entrega, restaurantes, retalhistas e outros parceiros de negócio", explica.

Apesar do número elevado de trabalhadores que irão ocupar os cinco pisos do edifício da Uber na capital portuguesa, a empresa já tem nos planos a contratação de mais 200 colaboradores até ao final do presente ano.