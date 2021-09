Elton John obrigado a adiar digressão para 2023 devido a lesão na anca

Elton John adiou a sua digressão de despedida, ‘The Farewell Yellow Brick Road’, para 2023 após sofrer uma lesão na anca, anunciou, esta quinta-feira, o músico.

“Caí de forma estranha durante as férias e tenho sentido dores na anca desde essa altura”, revelou o músico, em comunicado. “É com grande tristeza e com o coração pesado que sou forçado a adiar a digressão".

O músico, de 74 anos, revelou ainda que tem feito sessões de fisioterapia e foi “submetido a um tratamento especializado”, mas tem “vindo a piorar” e “sente dificuldades” a movimentar-se.

“Fui aconselhado a ser operado o mais rapidamente possível para que possa recuperar totalmente e evitar complicações no futuro", acrescentou o músico. "Vou seguir um programa intenso de fisioterapia para garantir a minha recuperação total e assegurar que voltarei a mexer-se sem sentir quaisquer dores", completou.