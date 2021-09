Condutor acaba detido por tráfico de droga após ser mandado parar devido a avaria no sistema de iluminação

Um homem, de 38 anos, foi detido em flagrante pela GNR, no concelho de Odemira, por tráfico de estupefacientes.

A GNR revela em comunicado, esta sexta-feira, que, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares “abordaram um veículo que circulava com uma avaria no sistema de iluminação”.

No decorrer da ação, “o seu ocupante manifestou um comportamento suspeito, tendo ainda sido detetado no interior da viatura diversos objetos conotados com o consumo e tráfico de produtos estupefacientes”. Assim, a GNR realizou uma busca ao veículo e detetou e apreendeu 305 doses de haxixe e uma balança de precisão, “motivo que levou à sua detenção em flagrante”.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Odemira.