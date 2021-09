Menina de 10 anos morre após ser resgatada inanimada de zona balnear nos Açores

A menina de 10 anos, que foi resgatada inanimada de uma zona balnear não vigiada, em Angra do Heroísmo, nos Açores, morreu na quinta-feira.

A notícia foi confirmada pelo Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira à agência Lusa. “Infelizmente, a menina faleceu”, revelou a fonte.

Na quinta-feira, a Autoridade Marítima Nacional revelou que uma criança de 10 anos foi “auxiliada depois de ter ficado inanimada na água, na sequência de um mergulho na baía do Refugo, uma zona balnear não vigiada no concelho de Angra do Heroísmo”.

O alerta para “uma criança em dificuldades na água” foi dado pelas 17h locais, 18h em Lisboa. “À chegada à praia, constatou-se que a criança tinha sido retirada da água por populares, tendo sido de imediato auxiliada por enfermeiros que se encontravam nas proximidades e que iniciaram as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos do Suporte Imediato de Vida que continuaram com as manobras de reanimação”, lê-se.

A criança foi posteriormente retirada da praia, em estado grave, sendo de seguida transportada para o hospital.