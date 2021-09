Polémico cartaz com regras de vestuário em escola da Amadora já foi retirado

A escola do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, na Amadora, tinha afixado à sua porta um cartaz a mostrar o que os alunos podiam ou não vestir. Calções e saias? Sim, mas apenas pelos joelhos, acima disso estava proibido. Assim como tops mais curtos, calças mais largas ou descaídas.

No regulamento interno da escola existe também uma regra que determina que o vestuário não pode “expor partes do corpo, que possam atentar contra o pudor público”, lê-se.

O caso do cartaz tornou-se polémico após ter sido foi tornado público pela Sónia Tavares, vocalista da banda The Gift, que fez uma publicação no Instagram onde mostra uma fotografia do cartaz. “Eu, em 1993 ia para a secundária vestida de LuísXV, de canudos no cabelo, sapato de fivela, folhos e calções e nunca a minha individualidade foi posta em questão por qualquer professor ou docente, só um ou outro parvo da turma, como sempre, é que mandava uma boca”, escreve a cantora, da descrição da foto. No fim remata: “E AÍ???? Estou maluca, ou estamos verdadeiramente a andar para trás?”.

Esta sexta-feira de manhã, a cantora veio dar conta de que o aviso tinha sido retirado. “Hey teens e pre teens, já me pagavam um cafezinho, Heim? Agora, juízo, percebam que, o que vos define é o que vos está no coração. Respeitem o vosso corpo, aceitem-no com orgulho, mas não se esqueçam que a vossa liberdade acaba quando invadem a do próximo”, escreveu.

Fonte do estabelecimento escolar, em declarações à TVI, justificou que o aviso tinha sido assinado pela antiga diretora da escola e confirmou que entretanto tinha sido retirado.

A escola tem agora uma nova direção, que garantiu, para breve, a revisão do regulamento interno sobre vestuário na escola.