Voto de pesar pela morte de Otelo é aprovado mas divide bancada do PSD

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, um voto de pesar pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho.

O voto, apresentado presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, foi aprovado com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e das duas deputadas não inscritas Cristina Rodrigues (ex-PAN) e Joacine Katar Moreira (ex-Livre).

Já a bancada do PSD votou completamente dividida, 16 deputados assumiram ser favoráveis à iniciativa, 32 abstiveram-se e 12 mostraram-se contra.

A deputada socialista Lara Martinho, o CDS-PP, o Chega e o Iniciativa Liberal também votaram contra o voto de pesar, que ainda assim foi aprovado.

Recorde-se que Otelo Saraiva da Carvalho, considerado o estratega do 25 de Abril, morreu na madrugada de 25 de julho aos 84 anos, no Hospital Militar, em Lisboa.