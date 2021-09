Pelé volta a ser internado nos cuidados intensivos

O ex-jogador brasileiro Pelé, de 80 anos, voltou a ter de ser admitido nos cuidados intensivos depois de o seu estado de saúde, segundo a imprensa brasileira, ter piorado.

Recorde-se que Pelé tinha recebido alta da unidade de cuidados intensivos recentemente, depois de ter estado naquela unidade a recuperar da cirurgia de remoção de um tumor no cólon.

O ícone do futebol mundial está no hospital desde 31 de agosto, ia realizar exames de rotina, mas acabou por ser descoberto um tumor no cólon.