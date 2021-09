Secretas e polícia investigam negacionistas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e os Serviços de Informação e Segurança (SIS) já passaram a pente fino os cadastros e as atividades públicas – designadamente nas redes sociais – dos principais ativistas do grupo de negacionistas que tem acompanhado o controverso juiz Rui Fonseca e Castro e que insultou Ferro Rodrigues no passado domingo, junto ao Parlamento, apurou o Nascer do SOL, junto de fontes ligadas ao processo de investigação em curso.

Na quinta-feira à noite a TVI adiantava que também a Polícia Judiciária tinha destacado vários elementos para ‘radiografarem’ os ativistas que se manifestaram contra Ferro Rodrigues e que têm participado em manifestações anti-vacinação.

As fontes do Nascer do SOL confirmaram também que os insultos dirigidos a Ferro Rodrigues não resultaram de uma ação concertada ou premeditada, mas de uma manifestação espontânea de uma dezena de membros daquele grupo, que chegaram mais cedo para a manifestação convocada pelo movimento contra as vacinas em frente às escadarias da Assembleia da República.

