Altice: liderança de mercado consolidada

Os últimos relatórios divulgados pela Anacom, referentes aos serviços de comunicações eletrónicas no primeiro semestre deste ano, voltam a reforçar a liderança clara da MEO, marca da Altice Portugal, em todos os serviços de comunicações em Portugal, defende a operadora.

À liderança de mercado junta-se ainda a liderança enquanto operador com menos reclamações.

Segundo os dados apresentados pelo regulador do setor das comunicações, a MEO é o operador com menor número de reclamações por cada 1000 clientes. No segundo trimestre deste ano, a MEO apresentou a menor taxa de reclamações (1,1 por mil clientes), e foi também o operador com maior diminuição de reclamações (-14%).

No final dos primeiros seis meses do ano, a MEO foi o prestador com a quota de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição mais elevada (40,4%), um crescimento de +0,5pp versus o mesmo período do ano anterior.

«O operador líder dos portugueses continua a aumentar a sua vantagem para o segundo operador, depois de o ultrapassar em número de subscritores no segundo trimestre de 2020», refere a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

Serviços

Assim, a MEO continua a deter a liderança no serviço telefónico fixo (42%), nos serviços móveis (44,5%), na banda larga fixa (38,9%) e em pacotes de serviços (40,8%).

A forte e contínua aposta da empresa em inovação, investimento, qualidade de serviço e proximidade ao cliente continuam a ser prioridades estratégicas da Altice Portugal. E não há dúvidas que esta é «uma aposta ganha que sustenta a liderança da Altice Portugal e das suas marcas – Altice Empresas, MEO, MOCHE e SAPO – em todos os serviços e segmentos de comunicações em Portugal».

Segmento empresarial

A par do segmento residencial, também o segmento empresarial tem vindo a reforçar a sua liderança. A Altice Empresas é hoje a parceira de eleição das Pequenas e Médias Empresas e a principal escolha das Grandes Empresas nacionais.

Já no segmento jovem, a MOCHE assegura uma posição única no mercado, «através da sua irreverência e de uma oferta diversificada de produtos e serviços».

Já no que diz respeito ao digital, o SAPO, está há 26 anos a conquistar a confiança dos internautas, mantém a liderança «inequívoca» enquanto o portal preferido dos portugueses.

De recordar que ainda em 2021, a MEO foi considerada o operador com melhor rede móvel nacional pela DECO Proteste. A MEO recebeu a distinção ‘Melhor do Teste – Internet Móvel’, segundo revelam os dados dos últimos 12 meses da aplicação QualRede, perante os parâmetros medidos pelos utilizadores: velocidade de download e upload, teste de navegação na web e streaming.