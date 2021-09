Rúben Amorim sobre goleada frente ao Ajax: "Doeu a toda a gente"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou este sábado que o resultado do jogo frente ao Ajax a contar para a Liga dos Campeões, em que os ‘leões’ perderam por 5-1, foi algo que “doeu a toda a gente” e “uma pancada muito forte”, mas sublinha que a equipa está pronta para enfrentar o Estoril-Praia amanhã.

“Doeu a toda a gente. Aos jogadores, à equipa técnica, aos adeptos, porque a ilusão é sempre muito grande. Eles confiam muito na equipa, eu confio muito nos jogadores, eles confiam muito em mim. Fomos claramente de peito aberto e estamos sempre a aprender. Faz parte. Uma equipa que sente o jogo como a nossa sente, nós não podemos ter os dois lados da mesma moeda. Quando se leva estas pancadas sente-se bastante, mas pode-se sempre dar a volta.”, confessou o treinador, na antevisão do jogo frente ao Estoril-Praia.

O técnico afirmou ainda que “foi uma pancada muito forte”, mas “não vale a pena estarmos aqui à volta do assunto”.

“Uma equipa que tem o espírito que tem, quando há estas derrotas é normal que sinta no ambiente. Nada melhor do que um jogo. O foco desta semana foi muito ver o que temos de fazer. Olhámos para o Estoril, mas olhámos muito para a nossa equipa. Podemos estar com todas as psicologias, com todas as teorias junto da equipa... mas o melhor é, passo a passo, durante o treino mostrarmos como pressionamos, como trabalhamos a bola, como saímos em construção. Trabalhámos muito naquilo que temos de fazer, porque isso é o que dá confiança aos jogadores. Mais do que estar com conversas, é mostrar que somos uma excelente equipa e porque é que somos. Vamos estar preparados para o jogo. Depois da bola rolar tudo se esquece.”, sublinhou.