Príncipe Carlos revela a última conversa que teve com o pai

O príncipe Carlos revelou qual foi a última conversa com o pai, o príncipe Filipe, pouco antes do duque de Edimburgo morrer, em abril.

No documentário da BBC ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers’, que estreará em setembro, o herdeiro ao trono britânico conta que conversou com o pai no dia antes da sua morte.

“Estávamos a falar do teu aniversário”, afirma, referindo que o príncipe Filipe faria 100 anos em junho. “Bem, terei que estar para vivo para isso, não tenho?”, questionou Filipe, ao que Carlos respondeu: “Já sabia que ias dizer isso!”

O marido da rainha Isabel II acabou por morrer no dia seguinte, aos 99 anos.

Segundo conta o Daily Mail, também os netos Harry e Zara Tindall foram entrevistados no documentário. Enquanto o duque de Sussex destaca o facto de Filipe ser “ele próprio sem desculpas” e o apoio que deu à rainha durante 73 anos de casamento, Zara Tindall, filha da princesa Ana, revela que o avô “estava a envelhecer e odiava”. “Ele era o pior paciente do mundo! Mas, de qualquer maneira, tu nunca te preparas para o perder porque ele estava sempre por perto”, desabafou.