Morreu o historiador José-Augusto França. Tinha 98 anos

Morreu, este sábado, o historiador, sociólogo e crítico de arte José-Augusto França.

José Augusto-França encontrava-se internado há vários anos na casa de saúde de Jarzé, em França, onde morreu pelas 13h locais deste sábado (12h em Lisboa).

O historiador estava internado na unidade de cuidados continuados após uma operação. Há cerca de três anos tinha sofrido um acidente vascular cerebral.

Segundo revelou a pintora Emília Nadal, amiga do historiador e da sua família, em declarações à agência Lusa, José Augusto-França deverá ser cremado esta semana.

Nascido em Tomar, a 16 de novembro de 1922, José-Augusto França foi condecorado diversas vezes, como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e as medalhas de Honra da Cidade de Lisboa (1992) e de Mérito Cultural (2012).