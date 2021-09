Homem esfaqueado na zona de Santos em Lisboa

Um homem foi esfaqueado, este domingo, na zona de Santos, em Lisboa.

Segundo fonte da PSP, citada pela agência Lusa, “o indivíduo foi esfaqueado na zona de Santos esta madrugada, início da manhã, tendo sido conduzido para o hospital”.

Já à mesma agência noticiosa, fonte do INEM indicou que o homem, com cerca de 30 anos, foi agredido com uma arma branca e que o alerta foi dado pelas 06h39, para a Estação de Comboios de Santos.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.