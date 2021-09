Banderas surpreende com companhia especial na passadeira vermelha de San Sebastián

Antonio Banderas marcou presença no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián no Palácio Kursaal, em Espanha, mas foi a sua acompanhante que parece ter chamado todas as atenções.

O ator espanhol ‘desfilou’ na passadeira vermelha do evento de braço dado com a filha de 23 anos, Stella del Carmen Banderas Griffith.

Os dois mostraram-se cúmplices e carinhosos

A jovem, filha de António Banderas e de Melanie Griffith, está dar os primeiros passos na indústria da moda.