Alizee Thevenet casou com o vestido de noiva da mãe de Kate Middleton

O casamento de James Middleton, irmão mais novo de Kate Middleton, e de Alizee Thevenet foi pequeno e discreto, mas nem por isso tem escapado à curiosidade das pessoas.

O pormenor mais recente foi confirmado à revista Hello e tem feito somado elogios, em especial nas redes sociais.

Alizee Thevenet subiu ao altar com o vestido que Carole Middleton, agora sua sogra, usou no dia do seu próprio casamento em junho de 1980.

Em declarações à publicação, a cunhada de Kate Middleton revelou que se “apaixonou” pelo vestido, quando o experimentou ao dar início aos preparativos para o casamento, ainda durante um período de confinamento.

"Assentou-me na perfeição e era exatamente o que eu queria. Sempre me incomodou que os vestidos de noiva apenas se usem uma vez, por isso foi maravilhoso dar uma segunda vida a um vestido tão bonito", sublinhou Alizee Thevenet

Recorde-se que James Middleton e Alizee Thevenet trocaram alianças no dia 11 de setembro numa cerimónia íntima na região da Côte d'Azur, no sul de França.