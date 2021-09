"Esta década tem de ser das mulheres a apoiarem-se umas às outras"

Kate Winslet dá recado à indústria e salienta importância da sua ‘Mare of Easttown’.





A atriz Kate Winslet venceu o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme na 73.ª edição dos Prémios da Academia de Televisão e aproveitou o discurso de vitória para enviar um recado à indústria.

"Quero reconhecer as outras nomeadas, nesta década que tem de ser das mulheres a apoiarem-se umas às outras", afirmou a atriz. "Eu apoio-vos, eu saúdo-vos, estou orgulhosa de todas", acrecentou

Kate Winslet foi distinguida pelo papel de Mare Sheehan na minissérie Mare of Easttown, da HBO, uma das produções vencedoras da noite.

"A Mare foi um momento cultural que juntou as pessoas e deu-lhes algo sobre que conversar para lá da pandemia global", afirmou a atriz, de 45 anos, sublinhando a importância deste papel na televisão de hoje.

É uma "mãe de meia-idade imperfeita", que fez toda a gente "sentir-se validada".

As outras nomeadas eram Michaela Coel ('I May Destroy You'), Cynthia Erivo ('Genius: Aretha'), Anya Taylor-Joy ('O Gambito da Rainha') e Elizabeth Olsen ('WandaVision').

Apesar de Mare of Easttown, nomeada para 16 Emmys, ter arrecadado quase todos os prémios de representação - além de Kate Winslet, deu a vitória a Julianne Nicholson (Melhor Atriz Secundária) e a Evan Peters (Melhor Ator Secundário) – foi O Gambito da Rainha que ganhou o Emmy de melhor minissérie.