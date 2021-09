Adele partilha primeira fotografia ao lado do namorado

Adele passou dos rumores à confirmação: A cantora partilhou a primeira fotografia nas redes sociais ao lado do namorado, Rich Paul.

A artista, de 33 anos, posou ao lado do agente desportivo, de 39, numa imagem captada numa cabine fotográfica. A fotografia foi tirada durante o casamento do basquetebolista da NBA Anthony Davis com Marlen P., que decorreu no passado sábado, em Los Angeles.

Enquanto Adele escolheu um vestido Schiaparelli para a cerimónia, o namorado apresentou-se com um smoking de veludo. Foi numa série de fotografias da cerimónia partilhadas pela cantora que surgiu a imagem ao lado do seu mais que tudo. Na descrição, Adele deixou apenas o emoji de um coração.

Sublinhe-se que os rumores de um namoro entre Adele e Rich Paul surgiram depois de ambos serem vistos num jogo da NBA, em Phoenix, no passado mês de julho. Desde então, o casal tem sido visto em vários eventos e passeios, mas não tinha confirmado oficialmente a relação.

De realçar que Rich Paul é conhecido por ser agente de diversas estrelas de basquetebol, como Anthony Davis, Ben Simmons, John Wall e LeBron James, e foi considerado um dos dez agentes desportivos mais influentes de 2020.

Adele sempre foi muito discreta no que diz respeito à sua vida amorosa, sobretudo depois do divórcio com Simon Konecki, com quem tem um filho de oito anos. O divórcio da artista ficou finalizado em março.