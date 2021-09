Homem tenta esfaquear jovem de 22 anos em frente a militares da GNR no concelho de Alcobaça

Mulher já tinha sido agredida pelo suspeito. Homem, que se encontra em situação irregular no país, guardava quatro facas consigo no quarto.





Um homem, de 36 anos, foi detido pela GNR, no passado dia 15 de setembro, pelos crimes de ameaça com recurso a arma branca e ofensa à integridade física simples, no concelho de Alcobaça.

Segundo revela a força de segurança, num comunicado divulgado esta segunda-feira, “na sequência de uma denúncia por agressões, ocorridas no dia 15 de setembro”, os militares deslocaram-se ao local acompanhados pela vítima, uma jovem de 22 anos.

“Ao chegar ao local, os militares impediram que o agressor investisse em direção da vítima com uma faca de cozinha com o intuito de a atingir, culminando na sua detenção”, lê-se.

A GNR revela que anteriormente a vítima já havia sido agredida pelo suspeito, “situação que a levou ao posto a solicitar ajuda”.

No seguimento das diligências, a GNR apurou ainda que o detido se encontra em situação irregular em território nacional.

A força de segurança apreendeu cinco facas de cozinha, “das quais quatro o suspeito guardava consigo, no seu quarto”.

O detido foi constituído arguido e os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.