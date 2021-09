Nasceu o mais recente membro da família real britânica: princesa Beatrice deu à luz uma menina

A princesa Beatrice — prima de William e Harry — deu à luz uma menina. A bebé, que agora é o membro mais recente da família real britânica, pesa dois quilos e 800 gramas e nasceu no hospital de Chelsea e Westminster, em Londres, no passado dia 18 de setembro, às 23h42.

“Os avós e bisavós do novo bebé foram todos informados e estão encantados com a notícia. A família gostaria de agradecer a todos os funcionários do hospital pelo seu maravilhoso serviço”, informa um comunicado divulgado.

A princesa Beatriz e a filha encontram-se bem de saúde e o casal está “ansioso” para apresentá-la ao seu irmão mais velho, Christopher Woolf. Edoardo Mapelli e Beatrize casaram em julho de 2020, numa cerimónia secreta, em Windsdor. A bebé passa, assim, a ser o 12º bisneto da Rainha Isabel II.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



