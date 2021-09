Benfica vence Boavista na Luz por 3-1

Águias contam com seis vitórias em seis jogos do campeonato.





O Benfica venceu, esta segunda-feira, o Boavista, por 3-1, na Luz, num encontro relativo à 6.ª jornada da I Liga.

O marcador foi inaugurado pelo clube da casa aos 14 minutos, com um golo de Darwin Núñez.

Aos 32 minutos, Gustavo Sauer acabou por colocar a bola nas redes da baliza de Vlachodimos e conquistou a igualdade na partida. Contudo, o empate duraria pouco tempo - aos 34 minutos, Julian Weigl fez o segundo golo do Benfica.

Já na segunda parte, Darwin bisou e fez o 3-1 para a equipa da Luz.

Desta forma, o Benfica segue na liderança da tabela classificativa, com seis vitórias em seis jogos da I Liga. As águias somam 18 pontos, enquanto o FC Porto está em segundo lugar comv14. O Sporting segue em terceiro lugar, também com 14 pontos, mas com uma diferença de golos menor.