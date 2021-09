Gwyneth Paltrow e Brad Pitt iam ao mesmo cabeleireiro quando namoravam

Gwyneth Paltrow recordou o seu relacionamento com Brad Pitt, na década de 1990, e revelou que ambos iam ao mesmo cabeleireiro.

A atriz e empresária, de 48 anos, deu uma entrevista para promover um produto da sua marca e recordou alguns dos looks que usou ao longo da sua carreira. Foi ao comentar uma fotografia na qual surge ao lado de Brad Pitt, na estreia do filme Perigo Íntimo, em 1997, que Paltrow recordou o facto divertido do namoro com o também ator.

“Ohhhhh, cortes de cabelo a condizer! Fomos ao mesmo cabeleireiro para fazer o corte. O Chris McMillan cortou o nosso cabelo assim”, disse a atriz, referindo-se ao cabeleireiro conhecido por pentear várias celebridades e o responsável por criar um dos estilos mais famosos dos anos 90: o corte ‘Rachel’, usado por Jennifer Aniston nas primeiras temporadas da série Friends.

Questionada sobre se ambos combinaram o penteado propositadamente, Paltrow disse que não e que aconteceu por acaso.

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt namoraram entre 1994 e 1997, depois de se conhecerem nos baastidores de ‘Se7en’. Embora tenham estado noivos, a atriz viria a terminar a relação por sentir que não estava pronta para se casar.

Atualmente, Paltrow é casada com Brad Falchuck e antes esteve com Chris Martin, casamento do qual nasceram os seus dois filhos: Apple e Moses.