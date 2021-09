Gilian Anderson foi questionada sobre se falou com Thatcher para o seu papel em The Crown e a sua expressão falou por si

Gillian Anderson, que deu vida a Margaret Thatcher em The Crown, venceu o Emmy na categoria de Melhor Atriz Secundária numa série dramática graças ao seu papel na série da Netflix. Os telespetadores estiveram atentos e houve mesmo um momento que chamou à atenção depois de a atriz receber o troféu.

Enquanto respondia a algumas questões da impresa, houve uma pergunta que deixou Gilian Anderson momentaneamente baralhada. Ao falar com a atriz sobre o seu trabalho desenvolvido na série, uma jornalista da American Urban Radio Networks decidiu perguntar-lhe se esta tinha falado com Thatcher acerca do papel. Com uma expressão verdadeiramente surpresa, e que fez as delícias dos internautas, Gilian não perdeu a postura e respondeu educadamente.

“Só para continuar no tema de Margaret Thatcher, eu gostaria de saber… Falou com ela sobre o papel?”, questionou a jornalista.

“Não falei com Margaret [Thatcher]”, respondeu a atriz, não comentado o facto de Thatcher ter morrido em 2013.

Sublinhe-se que Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990, morreu aos 87 anos.

A série The Crown estreou-se em 2016 e Thatcher surgiu apenas na quarta temporada, lançada em 2020.

Embora a atriz tenha perdoado a pergunta da jornalista, a Internet não perdoou e o momento foi amplamente partilhado. Muitos internautas elogiaram contudo a postura da atriz, que não deu uma resposta que pudesse humilhar a repórter.