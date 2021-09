Elliot Page entra em aplicação de encontros

Elliot Page parece estar à procura do amor. De acordo com o PageSix, o ator começou a usar o Raya – uma aplicação de namoro exclusiva para celebridades e pessoas ricas.

A estrela de Juno e The Umbrella Academy, que em dezembro do ano passado se assumiu como transexual, escolheu uma fotografia de perfil na qual tem vestida uma camisola que diz “Proteja crianças trans” e na sua biografia consta o título da canção ‘Don’t Let It Bring You Down’, de Annie Lennox e Steven Lipson.

Sublinhe-se que o ator é apenas um dos vários rostos conhecidos dos quais se sabe que utilizam ou já estiveram na app. Nomes como Ben Affleck, Matthew Perry, Channing Tatum, Lizzo, John Mayer, Drew Barrymore ou Chelsea Handler também já procuraram o amor na aplicação.

Recorde-se que Elliot Page, anteriormente conhecido como Ellen Page, anunciou o divórcio da coreógrafa Emma Porter pouco depois de tornar pública a sua transição. O casamento durou três anos e o divórcio foi oficializado no início de 2021.