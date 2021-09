Não há portugueses "em risco iminente" em La Palma, assegura Governo

O Governo assegurou, esta terça-feira, que não há portugueses em “risco iminente” na zona circundante ao vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, que no domingo entrou em erupção.

Segundo fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, citada pela agência Lusa, “foram identificados até ao momento dez cidadãos nacionais na zona circundante ao vulcão”. Contudo, “não há cidadãos nacionais em risco iminente”, não se prevendo, para já, a necessidade de retirar esses cidadãos.

A mesma fonte adiantou ainda que também não há registo de danos materiais entre a comunidade portuguesa.

A situação “está a ser acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Madrid, e em articulação com o cônsul honorário de Portugal em Tenerife, que mantém contacto com as autoridades locais e com a comunidade portuguesa, entre a qual não foram até agora reportados quaisquer danos físicos ou materiais”. A Embaixada “está a contactar todos os cidadãos residentes nos municípios de risco, identificados nos arquivos consulares, e continua igualmente a averiguar a eventual existência de portugueses entre os turistas que se encontram na ilha”.

Sublinhe-se que, esta segunda-feira à noite, em comunicado, o Governo disse estar a acompanhar a situação em La Palma e admitiu estar a equacionar a retirada de portugueses devido à erupção.

O Cumbre Vieja entrou em erupção este domingo e têm estado a ser retiradas das zonas mais expostas milhares de pessoas. Centenas de habitações já foram destruídas.

Em caso de necessidade, os cidadãos portugueses poderão contactar o Gabinete de Emergência Consular, através dos números +351 217 929 714 ou +351 961 706 472, ou o Cônsul Honorário de Portugal em Tenerife, através do correio eletrónico tenerife@consuladoportugal.es ou do telefone +(34) 665 893 825.