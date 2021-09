Homem detido após apontar arma à mulher e filhas. Agressões duravam há 26 anos

Um homem de 54 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na sexta-feira, pelo crime de violência doméstica, no concelho das Caldas da Rainha.

Em comunicado, esta terça-feira divulgado, a GNR revela que “o suspeito infligiu maus tratos verbais, psicológicos, físicos e ameaças de morte com recurso a arma de fogo, à sua companheira de 46 anos e às filhas de ambos, de 22 e 25 anos”.

Os episódios de violência ocorreram ao longo de toda a relação de 26 anos, na qual o agressor “controlava a vítima, provocava medo, limitando a sua vida social e familiar” e “impedindo-a da sua livre autodeterminação”.

Nos últimos dias, a violência aumentou e culminou “numa outra agressão física com recurso a arma de fogo”. O suspeito apontou a arma à cabeça da mulher e às filhas, “que intercederam em defesa da mãe”.

“As vítimas, temendo pela sua integridade física e pela sua própria vida, abandonaram a sua residência”, revela a GNR.

A autoridade deu cumprimento a três mandados de busca, um em residência e duas em veículos, nos quais foi possível apreender três armas do suspeito.

O arguido foi presente ao Tribunal Judicial de Nazaré, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no Posto da GNR local, proibição de contactos com as vítimas por qualquer meio e afastamento da residência familiar, vigiado por pulseira eletrónica. Ficou ainda proibido de adquirir ou usar armas.