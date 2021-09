83% da população já tem a vacinação completa

Relatório revela que todas as pessoas com mais de 65 anos já completaram a vacinação.





Dados da DGS, divulgados esta terça-feira, revelam que 8.546.688 pessoas já completaram o processo de vacinação contra a covid-19, o que corresponde a 83% da população, percentagem que sobe para os 86% se o critério for a administração de pelo menos uma dose.

Na semana passada, foi no Norte que mais pessoas foram vacinadas, num total de 111.887. A região conta agora com 88% da população com uma dose e 85% com a vacinação completa.

Já em Lisboa e Vale do Tejo foram administradas 101.408 doses, ou seja, 84% da população já recebeu pelo menos uma dose e 81% já foi totalmente imunizada.

No relatório das autoridades de saúde é também possível verificar que os grupos etários acima dos 65 anos já estão completamente vacinados. Nos mais jovens, entre os 12 e os 17 anos, atualmente em regime de casa aberta, 87% receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 72% estão completamente inoculados.