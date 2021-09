As mensagens alarmantes de Gabby Petito

O caso que envolve a jovem Gabby Petito, cujos restos mortais foram encontrados na segunda-feira, e o noivo, Brian Laundrie, ganhou novos contornos após ter sido revelado o conteúdo de mensagens que enviou à mãe.

Nichole Schmidt, mãe da jovem, revelou as últimas mensagens trocadas com a filha de 22 anos e disse que o texto contém um detalhe preocupante.

“Podes ajudar o Stan? Não paro de receber voicemails e chamadas perdidas”. De acordo com a mãe de Gabby, este terá sido o último contacto com a rapariga. A mensagem foi enviada no dia 27 de agosto, por volta da altura em que as autoridades norte-americanas acreditam que Petito tenha perdido a vida.

A progenitora declarou que Gabrielle se referia ao avô, mas que não o trataria por “Stan”. A mãe garantiu que percebeu imediatamente que Gabby não estava bem e suspeitou que o SMS poderia corresponder a um pedido de ajuda codificado.

Depois desta mensagem, Gabrielle não fez mais nenhuma publicação nas redes sociais nem comunicou com mais nenhuma pessoa.

Na terça-feira, as autoridades confirmaram que o corpo encontrado Parque Nacional de Wyoming, nos EUA, era mesmo o da jovem de 22 anos.

A informação foi revelada após a confirmação do médico legista, que afirmou ainda que se trata de um homicídio, não tendo no entanto adiantado a causa da morte.