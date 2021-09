Efemérides de 22 de Setembro

1862 A emancipação dos escravos foi promulgada pelo Presidente Republicano dos EUA Abraham Lincoln, no meio da Guerra do Sucessão (1861-65) entrando em vigor a 1 de janeiro de 1863.

1942 Foi publicado há 79 anos o primeiro número do vespertino Diário Popular, que durou até 1991, celebrizado pelas reportagens de Urbano Carrasco, e que chegou a estar nas mãos da família Balsemão antes do lançamento do EXPRESSO (em 1973).

1976 Portugal democratizado foi admitido há 45 anos no Conselho da Europa.

1981 Teve lugar há 40 anos a viagem inaugural do comboio TGV (Train à Grand Vitesse), entre Paris e Lyon.

2008 Um grupo de agricultores da Galiza derramou há 13 anos mais 25 mil litros de leite de Portugal que estava a ser transportado para uma fábrica na região, num protesto em que exigiram um "preço digno" para o leite galego

2015 O milionário Patrick Diahi (n.1963), que presidia à Altice, a dona da PT, afirmou há 6 anos numa entrevista que não gosta de pagar salários e quando o tem de fazer paga o mínimo possível.

2018 A China e o Vaticano assinaram há 3 anos um acordo provisório sobre a nomeação de bispos, motivo por que cortaram as suas relações diplomáticas em 1951.

2020 O presidente da China, Xi Jinping, prometeu há 1 ano na ONU que o país adotará metas climáticas mais rígidas, incluindo tornar-se neutro em carbono até 2060 (esperemos que ainda vá a tempo com esta anunciada reviravolta).