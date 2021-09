Boatos chegam ao fim: Boris Johnson admite finalmente que tem seis filhos

Os rumores não são de agora, há muito que se especula sobre o primeiro-ministro britânico ser pai de um filho, que seria fruto de uma relação extraconjugal. Mas a informação só agora foi confirmada pelo próprio.

Boris Johnson sempre evitou falar do tema nas inúmeras entrevistas que foi dando, pelo menos até ao momento em que confessou à NBC Today que "sim", tem seis filhos.

Depois de ter evitado o tema em inúmeras entrevistas, o primeiro-ministro britânico admitiu à NBC Today que "sim", tem seis filhos.

Recorde-se que Boris Johnson tem quatro filhos com a sua ex-mulher Marina Wheeler, uma filha que nasceu de um caso extraconjugal e um filho com a atual mulher, Carrie Johnson, que está novamente grávida.

O sétimo filho do chefe do Governo britânico, o segundo em comum com a sua atual mulher, deverá nascer no início de 2022.