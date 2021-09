Entregou o próprio carro a empresa para ser vendido e depois denunciou furto do veículo

Um homem, de 45 anos, foi constituído arguido pela GNR, no passado dia 19 de setembro, por simular o furto do próprio veículo, no concelho de Paredes.

A força de segurança revela em comunicado, esta quarta-feira, que, no âmbito de uma queixa apresentada por furto de veículo, os militares realizaram diversas diligências policiais que culminaram na localização e apreensão do veículo dado como furtado, na localidade de Melres, no concelho de Gondomar, bem como na identificação de dois homens de 30 e 51 anos, que eram proprietários de uma empresa de comercialização de viaturas que estavam na posse do veículo.

Contudo, “no decorrer da ação apurou-se que o legal proprietário do veículo se tinha deslocado à referida empresa de comercialização de viaturas, onde deixou a viatura com intenção de ser vendida”. Nesse seguimento, “o suspeito formalizou a denúncia a dar conta do alegado furto do veiculo, com o objetivo de não lhe ser imputada qualquer responsabilidade e o respetivo imposto”.

A GNR acabou por constatar que “o veículo não foi furtado, tal como o denunciante tentou fazer crer junto das autoridades”, havendo uma simulação de furto de veículo, “motivo pelo qual o suspeito foi constituído arguido”.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.