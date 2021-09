85% da população portuguesa estará totalmente vacinada "nos últimos dias" do mês

De sublinhar que ter 85% da população vacinada é um dos objetivos do Governo para avançar para a terceira e última fase do plano de desconfinamento





O objetivo de ter 85% da população portuguesa totalmente vacinada contra a covid-19 deverá ser alcançado “nos últimos dias” deste mês de setembro, prevê a task-force responsável pelo plano de vacinação em Portugal.

“Estima-se que se alcance a meta dos 85% da população com vacinação completa nos últimos dias do presente mês", adiantou fonte da task-force à agência Lusa.

De sublinhar que ter 85% da população vacinada é um dos objetivos do Governo para avançar para a terceira e última fase do plano de desconfinamento. No entanto, segundo fonte do Executivo, o levantamento das medidas de restrição só entrará em vigor a 1 de outubro para evitar “qualquer acusação de eleitoralismo”.